27 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Özgür Özel kimdir?

CHP’li Özgür Özel kimdir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2022 14:58
Meclisin en kavgacı isimleri arasına adını yazdırdı. Manipülatif söylemleri ve algı operasyonları ile sık sık gündeme geldi. Bu isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı, grup başkanvekili Özgür Özel'den başkası değil. İşte Özel'in CHP'deki rolü ve onu parti yönetimine taşıyan gelişmeler...
THYden Dünya Pilotlar Günü için özel klip THY'DEN "DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ" İÇİN ÖZEL KLİP
AK Partiden CHPli Özgür Özele çok sert tepki AK PARTİ'DEN CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E ÇOK SERT TEPKİ
Hadsizliğini zirveye taşıdı HADSİZLİĞİNİ ZİRVEYE TAŞIDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
12 ilde DEAŞ operasyonu!
12 ilde DEAŞ operasyonu!
Ali Babacan’dan 2023 seçimleri kararı
Ali Babacan'dan 2023 seçimleri kararı
Tarihi Biga Kalesi restore edildi!
Tarihi Biga Kalesi restore edildi!
Özgür Özel kimdir?
Özgür Özel kimdir?
Müsilaj Marmara’ya geri mi döndü?
Müsilaj Marmara’ya geri mi döndü?
İstanbul mushafının tanıtımına katılacak
İstanbul mushafının tanıtımına katılacak
İkramiyeler yatmaya başladı
İkramiyeler yatmaya başladı
Prompter bozulunca neye uğradığını şaşırdı
Prompter bozulunca neye uğradığını şaşırdı
Şehit Yunus Kalkan’a veda!
Şehit Yunus Kalkan'a veda!
Bu geceyi nasıl ihya etmeli?
Bu geceyi nasıl ihya etmeli?
Türk demokrasi tarihinin kara günü
Türk demokrasi tarihinin kara günü
CHP ve HDP’den yeni provokasyon
CHP ve HDP'den yeni provokasyon
Daha Fazla Video Göster