CHP’li Özgür Özel kimdir?

Meclisin en kavgacı isimleri arasına adını yazdırdı. Manipülatif söylemleri ve algı operasyonları ile sık sık gündeme geldi. Bu isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı, grup başkanvekili Özgür Özel'den başkası değil. İşte Özel'in CHP'deki rolü ve onu parti yönetimine taşıyan gelişmeler...

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