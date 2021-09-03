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CHP’li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu ve Akşener tek başına seçim kazanamaz

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Giriş: 03.09.2021 11:54
Güncelleme:03.09.2021 11:55
Millet İttifakı'nda aday tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, CHP kanadından dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener tek başına bu seçimi kazanamaz, Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş" dedi. Özgür Özel, Hatay'da partisinin Antakya ilçe örgütünün düzenlediği, birlik beraberlik ve dayanışma yemeğine katıldı. Parti içinde herhangi bir çelişki ve tartışma yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Özel, seçimi tek başına hiçbir liderin kazanamayacağını vurgulayarak, hem diğer partilere, Hem CHP içindeki diğer isimlere mesaj gönderdi. Özgür Özel'in bu çıkışının Kılıçdaroğlu'nun "İttifak olarak birden fazla aday çıkarabiliriz" açıklamasından sonra gelmesi de ayrıca dikkat çekici.
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