CHP’li Onursal Adıgüzel’in HDP sorusu ile imtihanı! Kaçamak yanıtlar verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e katıldığı bir canlı yayın programında ''HDP PKK'nın siyasi uzantısı mıdır?'' diye soruldu. Adıgüzel soruyu geçiştirmeye çalışınca sunucu tekrarlamak zorunda kaldı. Adıgüzel, ''Sorunun muhatabı ben değilim'' diyerek topu HDP'ye attı.

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