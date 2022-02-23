23 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’li Onursal Adıgüzel’in HDP sorusu ile imtihanı! Kaçamak yanıtlar verdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e katıldığı bir canlı yayın programında ''HDP PKK'nın siyasi uzantısı mıdır?'' diye soruldu. Adıgüzel soruyu geçiştirmeye çalışınca sunucu tekrarlamak zorunda kaldı. Adıgüzel, ''Sorunun muhatabı ben değilim'' diyerek topu HDP'ye attı.