28 Temmuz 2024, Pazar
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CHP'li Namık Tan'dan skandal açıklama: Mavi Vatan için "masal" dedi
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin denizlerdeki haklı mücadelesi Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullandı. Namık Tan'ın skandal sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi "Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." dedi.