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CHP'li Namık Tan'dan skandal açıklama: Mavi Vatan için

CHP'li Namık Tan'dan skandal açıklama: Mavi Vatan için "masal" dedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 00:04
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin denizlerdeki haklı mücadelesi Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullandı. Namık Tan'ın skandal sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi "Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." dedi.
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