03 Ağustos 2023, Perşembe
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CHP'li Mustafa Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Gel bakalım aslan parçası! İstanbul'da siyaset yapmakla olmuyor
Seçimlerde alınan sonuçlar sonrası CHP'de yaşanan büyük hayal kırıklığı sonrası değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan ısrarına devam ederken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den değişim talebinde bulunan isimlere tepki geldi. Sarıgül değişim isteyenleri seçimdeki mağlubiyetin baş sorumlusu olarak gösterirken İmamoğlu'na seslendi. Sarıgül "CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım." dedi.