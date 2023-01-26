CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde dehşet veren olay! İşçi çıkarılan işçi silahla baskın yaptı

Antalya'da işine son verildiği gerekçesiyle Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü basıp, kendisine engel olmak isteyen şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin'in (36), "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" dediği ve silahının tutukluk yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.