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CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz 7 yıllık projeye bir temel daha attı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 21.09.2021 10:05
Bursa'da 2014 yerel seçimleri öncesi söz verdiği Yıldıztepe projesini 7 yıldır bitiremeyen Mudanya Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, canı sıkıldıkça proje alanında fotoğraf çektirip 'temel atma' paylaşımları yaparken, projeyi bekleyen Mudanyalılar artık ümidini kesti.
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