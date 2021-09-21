21 Eylül 2021, Salı
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CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz 7 yıllık projeye bir temel daha attı
Bursa'da 2014 yerel seçimleri öncesi söz verdiği Yıldıztepe projesini 7 yıldır bitiremeyen Mudanya Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, canı sıkıldıkça proje alanında fotoğraf çektirip 'temel atma' paylaşımları yaparken, projeyi bekleyen Mudanyalılar artık ümidini kesti.