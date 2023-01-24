24 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li Merdan Yanardağ: Millet İttifakı'nda ise bir bocalama var
'lı masanın aday çıkaramaması Tele 1'den Merdan Yanardağ'ın tepkisine sebep oldu. Yanardağ yaptığı açıklamada 6'lı masayı eleştirdi: "Bir adaylık tartışmasının yapıldığı bir ortama girildiği düşünülürse AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda bir toparlanma Millet İttifakı'nda ise bir bocalama var. Bütün umutlarını 6'lı masaya bağlamış seçmenlerde giderek belirginleşmeye başlayan moral bozukluğu var. Bunu yaratmaya kimsenin hakkı yok."