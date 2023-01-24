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CHP'li Merdan Yanardağ: Millet İttifakı'nda ise bir bocalama var

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2023 12:03
'lı masanın aday çıkaramaması Tele 1'den Merdan Yanardağ'ın tepkisine sebep oldu. Yanardağ yaptığı açıklamada 6'lı masayı eleştirdi: "Bir adaylık tartışmasının yapıldığı bir ortama girildiği düşünülürse AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda bir toparlanma Millet İttifakı'nda ise bir bocalama var. Bütün umutlarını 6'lı masaya bağlamış seçmenlerde giderek belirginleşmeye başlayan moral bozukluğu var. Bunu yaratmaya kimsenin hakkı yok."
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