CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia: Kaseti var görevi bırakamıyor

CHP'nin önde gelen isimlerinden olan Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıl ABD'ye yaptığı ziyarette 8 saat boyunca ortadan kaybolmasıyla ilgili olan kasetlerin olduğunu iddia etti. CHP liderinin yaptığı görüşmelerle ilgili görüntülü belgeler olduğunu söyleyen Sevigen, "Kılıçdaroğlu 'bırakmak istesem de bırakamam' diyor. Kendisini orada tutan güçler var. Kayıp 8 saatte kimlerle görüştüğüne dair kaset gibi görüntülü belgeler var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ABD'ye icazet gezisi düzenlemiş ve bu ziyaret sırasında basın mensuplarını da atlatarak 8 saat boyunca ortadan kaybolmuştu. Kılıçdaroğlu kara yolu aracılığı ile yolculuk yaparak 8 saat boyunca ortadan kaybolması sonrası gelen tepkilere "Hamburger yemeye gittik" diye yanıt vermişti.

"KASETİ VAR İSTESE DE BIRAKAMAZ"

Eski Devlet Bakanı ve CHP Milletvekili Mehmet Sevigen ise Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik süre zarfında gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Bu görüşmelere ilişkin kasetler olduğunu da iddia eden Sevigen, "Kılıçdaroğlu 'bırakmak istesem de bırakamam' diyor. Kendisini orada tutan güçler var. Kayıp 8 saatte kimlerle görüştüğüne dair kaset gibi görüntülü belgeler var." dedi.

"KEMAL BEY'İN DERDİ TÜRKİYE DEĞİL"

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Sevigen, "Kemal Bey zaten biliyorsunuz bırakmak istesem de bırakamam diyor. Kemal Bey'i başka güçler var orada tutan. Bir haber geldi sizle paylaştım mı ben? Kemal Bey'in 8 saatinin olduğu dönemde kimlerle görüştüğüne dair kaset gibi görüntülü belgeler varmış. Ben hep derdim Kemal Bey bırakacaktı. Seçimler 2-3 sene sonra olsaydı bırakacaktı. Herkese ailesine Türkiye'ye CHP'sine günah. Kemal Bey'in Türkiye gibi derdi yok. Bu bakımdan Kemal Bey bırakamıyor." ifadelerini kullandı.