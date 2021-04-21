CHP'li Mehmet Sevigen'den Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki: Allah akıl fikir değil vicdan versin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeği paylaşmasına gelen tepkiler üzerine geri adam atarak özür dilemek zorunda kaldı. Kaftancıoğlu'nun Aylan bebek paylaşımına bir tepki de Eski Devlet Bakanı CHP'li Mehmet Sevigen'den geldi. Sevigen, "Canan Hanım'ın yaptığı ne Allah aşkına, bu çok acımasız bir şey. Gündeme gelmek için yaptığını düşünüyorum. Kendisi de anne, Allah ona akıl fikir değil vicdan versin" dedi.