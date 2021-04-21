21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Mehmet Sevigen'den Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki: Allah akıl fikir değil vicdan versin

CHP'li Mehmet Sevigen'den Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki: Allah akıl fikir değil vicdan versin

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2021 16:20
Güncelleme:21.04.2021 16:37
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeği paylaşmasına gelen tepkiler üzerine geri adam atarak özür dilemek zorunda kaldı. Kaftancıoğlu'nun Aylan bebek paylaşımına bir tepki de Eski Devlet Bakanı CHP'li Mehmet Sevigen'den geldi. Sevigen, "Canan Hanım'ın yaptığı ne Allah aşkına, bu çok acımasız bir şey. Gündeme gelmek için yaptığını düşünüyorum. Kendisi de anne, Allah ona akıl fikir değil vicdan versin" dedi.
Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki!
Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki!
Bayramda tam kapanma olacak mı? Kritik açıklama
Bayramda tam kapanma olacak mı? Kritik açıklama
Yeni bakanlar yemin etti
Yeni bakanlar yemin etti
İsveç ne yapmaya çalışıyor?
İsveç ne yapmaya çalışıyor?
Yine CHP belediyesi yine çöp kabusu!
Yine CHP belediyesi yine çöp kabusu!
İBB'de cuma namazı fişlemesi!
İBB'de cuma namazı fişlemesi!
Hesabını verecek!
Hesabını verecek!
Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Taksim Camii'nde geri sayım!
Taksim Camii'nde geri sayım!
CHP'nin yalan furyası! Ya tutarsa mantığıyla...
CHP'nin yalan furyası! Ya tutarsa mantığıyla...
CHP’li Altay’a suç duyurusu
CHP’li Altay’a suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster