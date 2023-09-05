CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yetkilerini elinden acilen alın...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında büyük hezimetten kurtulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki koalisyon masasında ‘kaos’ bitmek bilmiyor. ‘Değişim’ çıkışlarına ilk günden beri kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamakta oldukça kararlı. Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, keyfi kararlarla kendisine skandal bir danışman atayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu'na seslenen Sevigen, "Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini elinden acilen almanız lazım" dedi. "Kaybetmede de kazanç vardır. Allah Türkiye'yi korumuş." diyen Sevigen, "Bunda da bir hayır vardır. Önüne geleni danışman atamışlar. Adam yüzde 52 oy alan Tayyip Bey'e yasal değilsin diyor. Aklı başında bir adam seçim biteli 3 gün olmuşken gelin hadi seçim yapalım der mi?" ifadelerini kullandı.