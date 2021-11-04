06 Kasım 2021, Cumartesi
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CHP'li meclis üyesinden skandal sözler: Osmanlı Türk milletinin egemenliğini gasbetti''
Mersin'in Tarsus Belediyesi meclis toplantısında CHP’li meclis üyesi Gürbüz Günaştı, Osmanlı İmparatorluğu’na yönelik skandal ifadeler kullandı. Osmanlı'nın Türk milletinin egemenliğini gasbettiğini öne süren Günaştı'ya AK Parti'den sert tepki geldi.