31 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Mansur Yavaş'a "Ankapark'ı batırdılar" tepkisi! Ankapark'ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar

CHP'li Mansur Yavaş'a "Ankapark'ı batırdılar" tepkisi! Ankapark'ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2022 13:11
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankapark'ın şu an ki zararı 110 milyon" dedi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı. Ankapark'ta 2021 yılından itibaren 87 hırsızlık yaşandığını ileri sürdü. Böylece Büyükşehir yönetimi 110 milyon liralık zararını hırsızlıklar yüzünden meydana geldiğini söylemek istedi. Ancak 2021 ile 2022'de 4 girişi bulunan parkta topu topu 8 hırsızlık oldu.
Ankapark’ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar
Ankapark'ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü
Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü
Çelik: Saldırıların amacı belli, izin vermeyiz
Çelik: Saldırıların amacı belli, izin vermeyiz
Cemevlerine saldıran şüpheli gözaltına alındı
Cemevlerine saldıran şüpheli gözaltına alındı
Emirhan İlkhan’dan ayrılık açıklaması
Emirhan İlkhan'dan ayrılık açıklaması
Başkan Erdoğan fındık fiyatını Ordu’da açıkladı
Başkan Erdoğan fındık fiyatını Ordu'da açıkladı
Başkan Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı!
Başkan Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde
Irak’I kim neden karıştırdı?
Irak'I kim neden karıştırdı?
Yunan zulmü! Türkiye görüntüleri paylaştı
Yunan zulmü! Türkiye görüntüleri paylaştı
FETÖ’cüler hangi cezaları aldı?
FETÖ’cüler hangi cezaları aldı?
Daha Fazla Video Göster