CHP'li Mansur Yavaş'a "Ankapark'ı batırdılar" tepkisi! Ankapark'ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankapark'ın şu an ki zararı 110 milyon" dedi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı. Ankapark'ta 2021 yılından itibaren 87 hırsızlık yaşandığını ileri sürdü. Böylece Büyükşehir yönetimi 110 milyon liralık zararını hırsızlıklar yüzünden meydana geldiğini söylemek istedi. Ancak 2021 ile 2022'de 4 girişi bulunan parkta topu topu 8 hırsızlık oldu.