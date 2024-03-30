CHP'li Mansur Yavaş o sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Ne kadar yol yaparsan trafik o kadar sıkışır

Ankara'da algı yaparak belediyeyi yönetmeye çalışan Mansur Yavaş geçtiğimiz yıllarda tepki çeken açıklamasını tekrarladı. Yol yapımının trafiği arttıracağını savunan Yavaş "Ne kadar çok yol açarsan, trafik o kadar sıkışır." dedi. Yavaş'ın bu açıklaması Ankaralılar tarafından sosyal medyada ti'ye alındı. İşte detaylar...