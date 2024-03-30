30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Mansur Yavaş o sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Ne kadar yol yaparsan trafik o kadar sıkışır

CHP'li Mansur Yavaş o sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Ne kadar yol yaparsan trafik o kadar sıkışır

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2024 14:26
Ankara'da algı yaparak belediyeyi yönetmeye çalışan Mansur Yavaş geçtiğimiz yıllarda tepki çeken açıklamasını tekrarladı. Yol yapımının trafiği arttıracağını savunan Yavaş "Ne kadar çok yol açarsan, trafik o kadar sıkışır." dedi. Yavaş'ın bu açıklaması Ankaralılar tarafından sosyal medyada ti'ye alındı. İşte detaylar...
Yavaş o sözleri sosyal medyada ti’ye alındı
Yavaş o sözleri sosyal medyada ti'ye alındı
Kurum’dan CHP’li İBB yönetimine tepki
Kurum'dan CHP'li İBB yönetimine tepki
Türkiye ahaber.com.tr’den takip edecek
Türkiye ahaber.com.tr'den takip edecek
Alevi vatandaşlardan Altınok’a destek kararı
Alevi vatandaşlardan Altınok'a destek kararı
Kılıçdaroğlu’ndan pankart açıklaması
Kılıçdaroğlu’ndan pankart açıklaması
İmamoğlu’nun kentsel dönüşmeme projesi
İmamoğlu'nun "kentsel dönüşmeme" projesi
3 bin ton yardım Refah Kapısı’nda
3 bin ton yardım Refah Kapısı'nda
Oy nasıl kullanılır?
Oy nasıl kullanılır?
Son mitingler İstanbul’un ilçelerinde
Son mitingler İstanbul'un ilçelerinde
Sınırları aşan Sıfır Atık Projesi!
Sınırları aşan Sıfır Atık Projesi!
YRP ve eski Refahlılardan peş peşe mesaj
YRP ve eski Refahlılardan peş peşe mesaj
Sandığa saatler kala seçim göçü
Sandığa saatler kala seçim göçü
Daha Fazla Video Göster