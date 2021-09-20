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CHP’li Mansur Yavaş Anıtkabir’deki törene lüks makam aracıyla geldi

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Giriş: 20.09.2021 12:41
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir süre önce makam araçlarını sattığını, belediyeye de eski model bir minibüsle gelip geldiğini öne sürmüştü. İşte bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden gerçek ortaya çıktı ve Mansur Yavaş, son model lüks aracıyla Anıtkabir'deki Gaziler Günü etkinliğine katıldı.  Çekilen karede, CHP'li Yavaş lüks makam aracına binerken görüldü. "Makam araçlarını sattım" sözlerini yalanlayan görüntüler ortaya çıkınca Yavaş'a sosyal medyadan da tepki yağdı. Yavaş'ın, bu görüntülerin ardından nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu oldu.
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