24 Mayıs 2023, Çarşamba
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CHP’li Mahmut Tanal’ın “Suriyeli vergi ödemiyor” yalanını esnaf böyle çürüttü
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa'da Suriyelilerin işlettiği dükkanların vergi vermediği iddiası Şanlıurfa'daki Suriyeli esnaflar tarafından yalanlandı. Öte yandan Tanal'ın bu yalanına ABD'li FOX TV de alet olarak söz konusu yanlışa çanak tuttu ve yalanı haberlerine taşıdı. İşte vergi levhaları ve fatura örnekleri...