16 Ağustos 2022, Salı
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CHP'li Mahmut Tanal'a CHP seçmeninden soğuk duş!
İstanbul'un Tuzla ilçesinde temaslarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a, CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş büyük tepki gösterdi. CHP'nin HDP ile yakın ilişkisini eleştiren kendi seçmeni karşısında ne söyleyeceğini şaşıran Tanal'ın o anları kameralara yansıdı.