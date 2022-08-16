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CHP'li Mahmut Tanal'a CHP seçmeninden soğuk duş!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 15:27
İstanbul'un Tuzla ilçesinde temaslarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a, CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş büyük tepki gösterdi. CHP'nin HDP ile yakın ilişkisini eleştiren kendi seçmeni karşısında ne söyleyeceğini şaşıran Tanal'ın o anları kameralara yansıdı.
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