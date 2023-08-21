CHP'li Mahmut Tanal "değişim" diyenleri topa tuttu: 7 dönemdir oradasın zaten ne fark ediyor?

CHP'de skandalların vekili olarak da bilinen Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, bu kez de CHP içerisinde değişim çağrısı yapanlara salladı. Tanal, "Değişim, neyin değişimi? 'Siz kalkın ben oturayım' değişim bu mu? Şu an CHP içerisinde olan bu." dedi. Tanal, değişim diyen bazı isimlerin 7 dönemdir koltuklarında oturduğunu belirterek, "Ne fark ediyor? Koltuk kavgası var." dedi. Tanal'ın bu sözlerle, Zoom Cuntası içinde yer alan başta Özgür Özel olmak üzere CHP'nin ağır toplarını hedef aldığı anlaşıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimetinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" çıkışıyla koltuk kavgasına başladı.

Ekrem İmamoplu "Zoom Cuntası" nı toplayım paralel bir CHP bile kurdu. Ancak geçtiğimiz gün geri adım atan Ekrem İmamoğlu "İstanbul için yola çıkıyorum" diyerek rotayı tekrar İBB Başkanlığını adaylığına kırdı.

Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanlık için "Sorumluluktan kaçmam" diyen ve Zoom Cuntası içinde yer alan Özgür Özel'i işaret etmesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

MAHMUT TANAL "DEĞİŞİM" DİYENLERE SALLADI: 'SİZ KALKIN BEN OTURAYIM' DEĞİŞİM BU MU?

Kemal Kılıçdaraoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Ümraniye İlçe Kongresi'nde yaptığı açıklamada "Değişim" isteyenlere salladı.

Tanal, "Değişim, neyin değişimi? 'Siz kalkın ben oturayım' değişim bu mu? Şu an CHP içerisinde olan bu." diyerek parti içinde Kılıçdaroğlu'nu hedef alanları eleştirdi.

"7 DÖNEMDİR ORADA OTURUYORUM NE FARK EDİYOR"

"Değişim" diyenlerin de yıllardır partide görevli olduğuna dikkat çeken Tanal "Ben geleyim ama ben de 7 dönemdir orada oturuyorum zaten, ne fark ediyor? Koltuk kavgası var." dedi.

TEPKİ GÖSTEREN PARTİLİYLE TARTIŞTI

Mahmut Tanal kendisine "Sen kaç dönemdir oradasın!" diyen partiliye "Ben ön seçimle çıktım. Bana oy vermeseydin sandıkta beyefendi. Bana öyle ezbere konuşma." diyerek tartışmaya girdi.

MAHMUT TANAL KİMLERİ HEDEF ALDI?

Kendisi de 5 dönemdir CHP'den vekil olan Mahmut Tanal'ın bu sözlerle Engin Altay ve Özgür Özel başta olmak üzere Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden ve Zoom Cuntası'nda yer alan isimleri hedef aldığı anlaşıldı.

İMAMOĞLU İLE ZOOM TOPLANTISINA KATILIM DEĞİŞİM İSTEYENLER KİMLER?

Zoom Cuntası içinde yer alan ve onlarla hareket eden isimlerden bilinenler şu şekilde:

"Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç..."

CHP'DE KİM KAÇ DÖNEMDİR VEKİL

CHP'de 26 isim 4 dönemden fazladır vekil...

Engin Altay (İstanbul), 2002'den bu yana tüm seçimlerde aday gösterilerek 7 dönem Meclis'te kendine yer buldu.

Faik Öztrak (Tekirdağ) ise tam 6 dönemdir Meclis'te. İlhan Kesici (İstanbul), Yaşar Tüzün (Bilecik) 6 dönemdir parlamentoda vekil olarak bulunuyor.

Erdoğan Toprak (İstanbul), Veli Ağbaba (Malatya), Özgür Özel (Manisa), Tekin Bingöl (Ankara), Uğur Bayraktutan (Artvin), Mahmut Tanal (Şanlıurfa), Bülent Tezcan (Aydın), Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır) ise 5 dönemdir vekillik yapıyor.

Murat Emir (Ankara), Tuncay Özkan (İzmir), Barış Karadeniz (Sinop), Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul), Hüseyin Yıldız (Aydın), Enis Berberoğlu (İstanbul), Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul), Orhan Sarıbal (Bursa), Seyit Torun (Ordu), Zeynel Emre (İstanbul), Nurhayat Altaca (Bursa), Utku Çakır Özer (Eskişehir) ve Vecdi Gündoğdu (Kırklareli) tam 4 dönemdir vekil sıralarında oturuyor.