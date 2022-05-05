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CHP’li Karayalçın’dan adaylık açıklaması: İttifakın adayı Kılıçdaroğlu olmalı

A Haber
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Giriş: 05.05.2022 11:37
CHP'nin önemli isimlerinden Murat Karayalçın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sinyalleri verdiği bir dönemde kritik açıklamalara imza attı. Karayalçın, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tereddütsüz Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi, ''Aday kulislerle belirlenemez'' diyerek parti içine dönük uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde ise bu göreve talip olabileceğinin mesajını verdi.
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