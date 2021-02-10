A Haber, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun keskin sorularıyla terleten ve sosyal medyanın gündemine oturan kadını buldu. O kadın, Ümraniye'de yaşayan ev hanımı Şaduman Bilgili çıktı. Bilgili, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

CHP'de her gün bir yenisi çıkan taciz olaylarına karşı partililerin sessizliği sürüyor. CHP'nin takındığı bu durum, vatandaşları da isyan ettirdi.

Partisindeki skandalları örtbas etmek için büyük özen gösteren CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na, ev hanımı Şaduman Bilgili'den gelen sorular zor anlar yaşattı.

A Haber'e o anları anlatan Şaduman Bilgili, "Taciz ve tecavüz olaylarının patladığı bir dönemdi o dönem. Hiçbir tepki vermemişti sosyal medyadan olsun basın açıklaması olsun. Canan hanımı görünce bunun hesabının sorulması gerektiğini düşündüm.

Sürekli başka yönlere çekmeye çalıştı sürekli beni auta çıkarmaya çalıştı. Konuşmalarıyla ve o arada orada toplanan kalabalık onların taraftarları yandaşları diyeyim tırnak içinde sürekli sözleriyle yuhalayarka taciz şeklindeydi etrafım çok kalabalık bir şekilde sarmışlardı artık böyle omuzlarım itmeye başladılar.

Ve o an tartaklanmaya başladım. Kadınlığını bil diye beni tartaklıyorlar. Bir teceavüzün hakkını sormak kadınlık değilse onların gözünde kadınlık nedir. Her konuda çığırtkanlık yapan onlar kadın hakları diye çığıranlar onlar ama ben bir kaç kadının mazlum kadınların hakkını aradım diye provokatör oldum." açıklamasında bulundu.