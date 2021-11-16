CHP'li Kadir Gökmen Öğüt'ten darbe çağrısı! Türkiye'ye müdahale edemediği için NATO'yu eleştirdi.

Halk TV'deki programında sayısız provokasyona imza atan Ayşenur Arslan konuk olarak CHP 24. dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ü aldı. Eski vekil Öğüt'ün skandal sözleri, Türkiye'nin kazanımlarına yönelik muhalif tavırlarıyla bilinen Arslan'ı bile şaşkına çevirdi. Kadir Gökmen Öğüt programda NATO'yu Türkiye'ye müdahale etmediği için eleştirdi. CHP'li Öğüt programda Türkiye'ye yönelik açık açık darbe çağrısı yaptı. Kendi ülkesinde NATO müdahalesini isteyen CHP'li ismin bu akılalmaz sözlerine sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.