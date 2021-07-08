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CHP'li İzmit Belediyesi çocuklara parkı çok gördü!

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Giriş: 08.07.2021 10:23
CHP'li belediyeler, halka hizmet etme yerine onlar adına yapılan önemli çalışmaları yok etmek için birbirleriyle yarışıyor. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocuk parkı düşmanlığını zirveye çıkardı. CHP'li Başkan Hürriyet'in "İzmit’e 528 park fazla” açıklamasından bir gün sonra, Yenimahalle’deki çocuk parkı yerle bir edildi. Mahalle halkı yıkımı yapan belediyeye ateş püskürdü.
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