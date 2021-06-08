CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çöp skandalı! Günlerdir toplanmıyor

Tunç Soyer yönetimindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaştan tepki giderek büyüyor. Türkiye’nin önemli turizm noktalarından biri olan İzmir Çeşme’de çöp krizi yaşanıyor. CHP yönetimindeki belediyenin günlerdir çöpleri toplamaması nedeniyle atıklar, konteynerler yerine yollara bırakılıyor.

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