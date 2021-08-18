19 Ağustos 2021, Perşembe
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in deprem yalanına sert tepki: İzmirlinin hafızasıyla alay etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in; "Depremden 5 saat sonra çadırları kurduk, AFAD ertesi gün kurabildi" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmet Atilla Kaya, CHP'li Başkan Soyer'e sert tepki gösterdi.