05 Ağustos 2022, Cuma
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CHP'li İzel Zenginobuz'dan itiraf: 2010'da soruları aldım
CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz'dan adeta itiraf gibi bir açıklama geldi. Zenginobuz, "2010’da arkadaşlarım beni dershanede bir ek derse çağırdı. Ben kaçak öğrenci olarak gittim. İyi ki de gitmişim. Orada gösterdikleri sorular, girdiğim üniversite sınavında çıktı" dedi.