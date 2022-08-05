05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li İzel Zenginobuz'dan itiraf: 2010'da soruları aldım

CHP'li İzel Zenginobuz'dan itiraf: 2010'da soruları aldım

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2022 10:16
Güncelleme:05.08.2022 10:16
CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz'dan adeta itiraf gibi bir açıklama geldi. Zenginobuz, "2010’da arkadaşlarım beni dershanede bir ek derse çağırdı. Ben kaçak öğrenci olarak gittim. İyi ki de gitmişim. Orada gösterdikleri sorular, girdiğim üniversite sınavında çıktı" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li isimden itiraf: 2010’da soruları aldım!
CHP'li isimden itiraf: 2010'da soruları aldım!
5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Benzin ve motorinde indirim!
Benzin ve motorinde indirim!
CHP’den Akinan’a servet
CHP'den Akinan'a servet
Türkiye’nin gökyüzü ona emanet!
Türkiye'nin gökyüzü ona emanet!
Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı yakalandı
Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı yakalandı
Ukraynalı büyükelçiden Türkiye’ye teşekkür!
Ukraynalı büyükelçiden Türkiye’ye teşekkür!
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı
TÜRSAT 6A testlere başlıyor
TÜRSAT 6A testlere başlıyor
Hasat başladı! Üretici memnun
Hasat başladı! Üretici memnun
CHP’li Zenginobuz’dan pişkin itiraf
CHP’li Zenginobuz'dan pişkin itiraf
Sağlık alanında dev yatırımlar!
Sağlık alanında dev yatırımlar!
Daha Fazla Video Göster