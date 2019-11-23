"CHP'li isim Külliye'ye gitti" yalanı neden ortaya atıldı? İşte yaşananların perde arkası |Video

"Külliye'ye giden CHP'li" yalanı neden ortaya atıldı? Bu iddiayı ortaya atan Rahmi Turan'ın kaynağı kim? FOX TV yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, henüz ortaya atılan bir iddia doğrulanmamışken neden "Külliye'ye giden o ismi biliyorum" dedi ve bu sözleriyle neyi hedefledi? Sabah gazetesi özel istihbarat editörü Ferhat Ünlü tüm bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınında verdi.