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CHP’li İmamoğlu’nun arıtma tesisinin temel atmama töreni gülerek anlattığı görüntüler yeniden gündeme geldi

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Giriş: 06.06.2021 12:34
Güncelleme:06.06.2021 12:53
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti. Ekrem İmamoğlu, “Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok” iddiasında bulunmuştu. Aradan geçen süreçte Marmara’da deniz salyası kabusu başladı ve atık tesisinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.
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