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CHP’li İlgezdi’ye esnaftan tezkere tepkisi: Nasıl hayır verebilirsiniz?

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Giriş: 30.10.2021 09:05
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Üsküdar'da bir esnafın tepkisiyle karşılaştı. CHP’nin Irak ve Suriye tezkeresine “Hayır” oyu vermesini gündeme getiren esnaf, "Siz nasıl hayır diyebiliyorsunuz, sen bu toprakları sevmiyor musun? diye sordu.
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