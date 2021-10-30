30 Ekim 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’li İlgezdi’ye esnaftan tezkere tepkisi: Nasıl hayır verebilirsiniz?
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Üsküdar'da bir esnafın tepkisiyle karşılaştı. CHP’nin Irak ve Suriye tezkeresine “Hayır” oyu vermesini gündeme getiren esnaf, "Siz nasıl hayır diyebiliyorsunuz, sen bu toprakları sevmiyor musun? diye sordu.