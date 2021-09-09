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CHP’li İlgezdi’den aşı açıklaması! Aşı karşıtlığını hükümete bağladı

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Giriş: 09.09.2021 08:55
Güncelleme:09.09.2021 08:55
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, aşı karşıtlığı ile ilgili pes dedirten açıklamalara imza attı. CHP'li İlgezdi bu konuda da hükümeti sorumlu tuttu, aşı kampanyalarını görmezden geldi. CHP’li İlgezdi Türkiye'deki aşı karşıtlığının sebebinin iktidar olduğunu savundu.
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