CHP'li İlgezdi fitili ateşledi! İstanbul'dan mı Ankara'dan mı yönetiliyor belli değil

Yerel seçimlere giderayak CHP'deki krizlere bir yenisi daha eklendi. Parti içinde yeniden aday gösterilmeyeceğini öğrenen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" demişti. Yaşananlar ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İlgezdi, İmamoğlu ve Özel arasındaki kaosa gönderme yaparak, "Parti buradan mı yoksa Ankara'dan mı yönetiliyor karar versinler" ifadelerini kullandı. Öte yandan İlgezdi, partiden istifa etmesi hakkında İmamoğlu'na yönelik sert tepkide bulunarak, "Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez" dedi.

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