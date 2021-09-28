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CHP'li İETT'de yangın var! 4 ayda 4 otobüs küle döndü

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Giriş: 28.09.2021 14:46
İstanbullular son 2 yılda toplu taşıma araçlarını kullanırken büyük korku yaşıyor. Her gün arıza ya da yangın haberiyle gündeme gelen İETT'nin 4 ay içinde 4 otobüsünün küle döndüğü ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yangınları yalanlasa da görüntüler hiç de iç açıcı değil...
İETT’de yangın var! 4 ayda 4 otobüs küle döndü
İETT'de yangın var! 4 ayda 4 otobüs küle döndü
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