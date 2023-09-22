CHP'li İBB'ye büyük isyan! Hem taksiciler hem de belediye çalışanları ayağa kalktı

İstanbul’da İBB’nin uyguladığı minibüs taksi uygulamasıyla birlikte İstanbul’da taksilerde 4 çeşit fiyat tarifesi uygulanmaya başlandığı iddia edildi. Öte yandan; İSTON ve İSBAK çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan toplu sözleşmeyi reddetti. Belediye çalışanları gece yarısında imzalanan toplu iş sözleşmesini, sendika binası önüne gelerek protesto etti.