CHP'li İBB'nin usulsüzlüklerine tepkiler çığ gibi! 392 lirayı tatlı tatlı yediler

İBB yönetiminin usulsüzlükleri 2020 Yılı Meclis Denetim Raporuna yansıdı. 1 kilo tatlı ya 392 lira veren İBB yönetimi gençler tarafından protesto edildi. 392 lirayı tatlı tatlı yediler diyen gençler vatandaşa baklava dağıttı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, Meclis Denetim Komisyonu raporuyla ortaya çıkan usulsüzlükleri protesto etmek amacıyla Saraçhane'de bir araya geldi. İBB yönetimin kilosunu 392 liraya aldığını belirttiği tatlının hangi tatlı olduğunu soran gençler, 392 lirayı tatlı tatlı yediler pankartı açtı. Vatandaşlara baklava da dağıtan gençler, yaptıkları araştırmada kilosu 392 liraya tatlı olmadığını ifade ederek İBB yönetiminin açıklama yapmasını istedi.