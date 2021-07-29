CHP'li İBB'nin tedbirsizliği cana mal oldu! Şantiye alanı dehşet saçıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Başakşehir'de gerçekleştirilen yol genişletme çalışmaları tehlike saçmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tedbirlerin yetersizliği nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği şantiye alanında bulunan kırık ve büyük betonlar korkuya neden olurken topraklar ise yola dökülüyor.

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