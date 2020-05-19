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CHP’li İBB’nin sözcüsü Ongun’dan 28 Şubat darbesine övgü yağmuru!

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Giriş: 19.05.2020 00:34
Güncelleme:19.05.2020 00:43
CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV’ye konuk olan CHP’li İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun, demokrasi tarihimizde büyük bir yara olarak hatırlanan 28 Şubat postmodern darbesine övgüler yağdırdı. Yargı zulmünü görmezden gelen Ongun, ‘’28 Şubat döneminde adalete güven vardı’’ diyerek darbeye methiyeler düzdü. 28 Şubat'taki yargı zulmünü görmezden gelen CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun katıldığı televizyon programında skandal açıklamalarda bulunarak darbeye methiyeler dizdi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaptığı açıklamada, "Geçen hafta bir gazeteci arkadaşım ziyaretime geldi. '28 Şubat döneminde üniversitenin önünde polisten dayağı yerdim' dedi.

ADALET 28 ŞUBAT'TA DOĞRU KARAR VERİYORMUŞ!
İşte o türban, başörtüsü eylemlerini kastediyor. İşte gözaltına alınırdım falan ama bilirdim ki diyor mahkemeye çıktığım zaman adalet benimle ilgili doğru karar verecek. Bence doğru bir tespit yani." ifadelerini kullandı.

BİNLERCE KİŞİ SİYASİ YARGI KARARLARIYLA HAPSE ATILMIŞTI
Milli iradenin askıya alındığı başörtüsü yasağını getirildiği 28 Şubat 1997'de binlerce insan siyasi yargı kararlarıyla hapise atılmıştı. Ongun'un 28 Şubat hakkında söylediği sözler tepkilere neden oldu.
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