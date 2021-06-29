29 Haziran 2021, Salı
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CHP'li İBB'nin müsilaj oyunu ellerinde patladı! 27 aydır denize inmeyen gemiyle algı operasyonu!
'Müsilaja karşı destan yazıyoruz' algısı oluşturmaya çalışan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oyunu ellerinde patladı. 7 gün 24 saat denizde temizlik yaptığını iddia ettikleri İBB'nin gemisi Dökü-1'in 27 aydır suya inmediği ortaya çıktı. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.