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CHP'li İBB'nin müsilaj oyunu ellerinde patladı! 27 aydır denize inmeyen gemiyle algı operasyonu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2021 09:11
'Müsilaja karşı destan yazıyoruz' algısı oluşturmaya çalışan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oyunu ellerinde patladı. 7 gün 24 saat denizde temizlik yaptığını iddia ettikleri İBB'nin gemisi Dökü-1'in 27 aydır suya inmediği ortaya çıktı.
CHP'li İBB'nin müsilaj oyunu ellerinde patladı!
CHP'li İBB'nin müsilaj oyunu ellerinde patladı!
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