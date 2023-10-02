02 Ekim 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li İBB'nin hizmet anlayışı sıfırın altı! Esenyurt’ta okul yolu çamur gölüne döndü! Velilerden sert tepki...
2019’dan bu yana CHP’li İBB’nin vatandaşa çektirdiği çile bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu’nun başa geldiğinden bu yana adeta ‘hizmet’ kelimesinin ne olduğunu bilmiyor bir şekilde, İstanbullu vatandaşlara yaşattığı acı dolu belediyecilik anlayışı artık cana tak etmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu günlerdir yapılan üst üste uyarıya rağmen hiçbir önlem almadı. Esenyurt'u kuvvetli yağış sonrası çamur gölüne dönen okul yolunda ilerlemek zorunda kalan veli ve öğrenciler zor anlar yaşadı. Mağdur olan öğrencilerin velilerinden tepki yağdı...