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CHP'li İBB'nin hizmet anlayışı sıfırın altı! Esenyurt’ta okul yolu çamur gölüne döndü! Velilerden sert tepki...

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Giriş: 02.10.2023 19:51
2019’dan bu yana CHP’li İBB’nin vatandaşa çektirdiği çile bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu’nun başa geldiğinden bu yana adeta ‘hizmet’ kelimesinin ne olduğunu bilmiyor bir şekilde, İstanbullu vatandaşlara yaşattığı acı dolu belediyecilik anlayışı artık cana tak etmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu günlerdir yapılan üst üste uyarıya rağmen hiçbir önlem almadı. Esenyurt'u kuvvetli yağış sonrası çamur gölüne dönen okul yolunda ilerlemek zorunda kalan veli ve öğrenciler zor anlar yaşadı. Mağdur olan öğrencilerin velilerinden tepki yağdı...
CHP’li İBB’nin hizmet anlayışı sıfırın altı!
CHP'li İBB'nin hizmet anlayışı sıfırın altı!
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