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CHP’li İBB’nin Eyüpsultan’da açtığı rezil sergiye protesto! LGBT propagandası, Gezi güzellemesi ve İslam’a hakaret içerikli tablolar…

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Giriş: 16.07.2023 18:15
CHP’nin ‘sanat’ adı altında LGBT güzellemesi ve İslam’a hakaret içerikli skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" isimli sergisi, bazı STK üyelerince protesto edildi. Sergide, ‘sanat’ adı altında; polise nefret, gezi kalkışması güzellemesi, LGBT terörü propagandası, ve İslam’a hakaretin bulunduğu tablolar sergilendi. STK üyeleri, "Cami önünde dansöz oynatılan tablolar var, LGBT propagandası yapılan tablo, gezi kalkışmasına güzelleme yapılan tablo, polisimize nefret içeren tablo mevcut." diyerek tepki gösterdi.
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