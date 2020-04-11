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11.04.2020

CHP'li İBB'nin ekmek yalanına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve büfe sahiplerinden cevap

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYON) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın’ın; polisin Halk Ekmek’in meydan büfelerine ekmek indirmesine, büfelerinde ise ekmek satılmasına izin verilmediğine yönelik iddiası yalanlandı.

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