CHP'li İBB'nin DEM Partisi'ne tahsis ettiği salonda bebek katili Öcalan ve terör propagandası yapıldı

Türkiye şehitlerine ağlarken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Müze Gazhane'de yer tahsis ettiği DEM (HEDEP) Partisi Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, organizasyonda bebek katili Abdullah Öcalan'ın ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. Kaya, "Abdullah Öcalan’ın üzerinde 25 yıldır tecrit var. Düşünün bir adam var hapishanesi kurulmuş ve bir kişiye göre oluşturulmuş bu hukuk sistemine uymuyor. Hak ihlalleriyle dolu" ifadelerini kullandı.

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