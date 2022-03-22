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CHP'li İBB'nin ağaç katliamı sonrası Çırağan Caddesi A Haber drone kamerasında

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Giriş: 22.03.2022 18:51
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekipleri gerekli izin ve raporlar alınmadan Çırağan Caddesi'nde bulunan asırlık çınar ağaçlarını bir gecede kesmişti. Çırağan Caddesi'ndeki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Çırağan Caddesi A Haber drone kamerasında
Çırağan Caddesi A Haber drone kamerasında
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