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CHP'li İBB'den skandal hareket! İstanbul'un fethini anlatan duvar 1 Mayıs duyuru panosuyla kapatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2022 17:08
Taksim metrosunun içinde İstanbul'un fethini anlatan çini duvar 1 Mayıs duyuru panosuyla kapatıldı. Minyatür sanatçısı Nasuhi Hasan Çolpan, İstanbul'un fethi yıldönümünün kutlanmasına birkaç gün kala fethi anlatan çini duvar tablonun bilinçli olarak kapatılmamış olmasını dilediğini söyledi.
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