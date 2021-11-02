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CHP'li İBB'den "paramız yok gecekondu arsası verelim" teklifi! Nasrettin Hoca fıkrası gerçek oldu

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Giriş: 02.11.2021 10:59
Şişli Feriköy Mahallesinde dededen kalma tapulu arsası, planlarda kültür merkezi ve kreşe dönüştürülen Reis ailesine, İBB'den "paramız yok size gecekondu alanından yer verelim" teklifi geldi. Kalaycılık yaparak kazandıkları parayla yeri satın aldıklarını belirten Reis ailesinin mensupları, "Herkes gecekondu ve apartman yaparken biz bir şey yapmadık. 541 metrekarelik yeri imara kapattılar. Kültür merkezi ve kreş yapacağız dediler. Tamam bizim hakkımızı verin dedik. Paramız yok size yan mahalledeki gecekonduların olduğu yerden arsa verelim dediler. Dedikleri yerde apartmanlar, içinde oturan insanlar var. Nasrettin Hoca fıkrası gibi.. Bizimle dalga geçiyorlar" dedi.
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