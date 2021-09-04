CHP'li İBB'den kan donduran sorumsuzluk! Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı

CHP'li İBB, verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getiremezken var olan hizmetlerin de kötüye gitmesi İstanbulluları çileden çıkardı. Son olarak bir hayvanseverin paylaştığı fotoğraf tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Kısırlaştırma işlemi tamamlanmayan bir köpeğin iç organları açık bir halde sokağa bırakıldığı görüntüler dehşete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.