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CHP'li İBB'den kafaları karıştıran reklam ihalesi! 6 ay önce kurulan şirkete mi verildi?

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Giriş: 28.08.2020 15:09
Güncelleme:28.08.2020 15:17
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un üst geçitlerindeki reklamlar için anlaştığı şirket, bazı soru işaretlerine yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi ve mülkiyeti altında bulunan 100 üst geçitteki reklam alanlarının verildiği şirketin 6 ay önce kurulduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihalesi kafaları karıştırdı. İhalenin 6 ay önce kurulan bir şirkete verildiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi ve mülkiyeti altında bulunan 100 üst geçitteki reklam alanları Advercity reklam ajansına kiralandı.
Advercity reklam ajansı, Şubat 2020 tarihinde kurulan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ajans markası. Yani henüz 6 aylık bir şirket.

3 yıllığına Advercity reklam ajansına kiralanan üst geçitler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ajans arasında ağustos ayı itibarıyla sözleşme imzalandı.

Temmuzun son haftasında yapılan ihalenin ardından sözleşme 5 Ağustos'ta yapıldı. Ama ihale şartnamesinde ihale verilecek şirketin dijital baskı, medya hizmetleri, reklam-tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri gibi alanlarda en az 3 yıldır faaliyet göstermesi gerektiği şartı aranıyor.

23-27 Şubat 2020 tarihleri arasında kurulan şirketin, bu şartları nasıl karşıladığı merak konusu.

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