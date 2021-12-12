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CHP'li İBB'de PKK şoku! Personel yönetim şirketini de ele geçirmişler

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2021 12:49
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye aldığını açıkladığı PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı kişilerin kimlikleri ortaya çıktı. Belediye sözcüsü Murat Ongun, "İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var" denildiğini ancak, bu konuda emniyet birimlerince herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadığını iddia etmişti. Yapılan araştırma sonucu belediyenin personel yönetim şirketinin de PKK'lılar tarafından ele geçirildiği belirlendi.
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