CHP’li İBB’de işçi çıkarma protestosu!

CHP'li İBB yönetimi tarafından haksız ve hukuksuz yere işten çıkartmalara devam ediyor. İBB Saraçhane binası önünde, işçilere uygulanan mobbing, işe geri dönüş davasını kazanan işçilere yönelik hukuka aykırı tutumlar ile ilgili açıklama yapıldı. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.

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