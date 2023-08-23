CHP'li İBB'de diz boyu vurgun! İstanbullunun paraları soygun ihalelerine gidiyor: 3 katı fiyatına aldılar

CHP'li İBB tarafından düzenlenen itfaiyeci çizmesi ihalesinde bir çift çizmeye 13 bin 825 bin TL ödendi. 2 bin çift çizme belediyeye toplamda 27.6 milyon TL'ye ihale edildi. Aynı özellikteki çizmelerin AK Partili Denizli Belediyesi tarafından sadece 4 bin 400 TL'ye alındığı belirlendi.