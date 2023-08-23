23 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li İBB'de diz boyu vurgun! İstanbullunun paraları soygun ihalelerine gidiyor: 3 katı fiyatına aldılar

CHP'li İBB'de diz boyu vurgun! İstanbullunun paraları soygun ihalelerine gidiyor: 3 katı fiyatına aldılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2023 09:14
CHP'li İBB tarafından düzenlenen itfaiyeci çizmesi ihalesinde bir çift çizmeye 13 bin 825 bin TL ödendi. 2 bin çift çizme belediyeye toplamda 27.6 milyon TL'ye ihale edildi. Aynı özellikteki çizmelerin AK Partili Denizli Belediyesi tarafından sadece 4 bin 400 TL'ye alındığı belirlendi.
Trabzon’a yeni havalimanı müjdesi
Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi
CHP’li İBB’de diz boyu vurgun!
CHP'li İBB'de diz boyu vurgun!
Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına!
Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına!
Yollarını kurtarmak için toplandılar
Yollarını kurtarmak için toplandılar
KKTC’de BM ile yol gerilimi
KKTC’de BM ile yol gerilimi
A Haber ekipleri bölgede
A Haber ekipleri bölgede
Türkiye terör belasından kurtulacak
"Türkiye terör belasından kurtulacak"
Çanakkale’de alev çemberi! Hastaneye yaklaştı...
Çanakkale'de alev çemberi! Hastaneye yaklaştı...
Skandal sokak çağrısı! İşte o anlar
Skandal sokak çağrısı! İşte o anlar
İsmail Saymaz’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler
İsmail Saymaz’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler
ABD neden Belarus’u terk edin dedi?
ABD neden "Belarus'u terk edin" dedi?
Karadeniz’de çifte saldırı! Askerlerden haber yok
Karadeniz'de çifte saldırı! Askerlerden haber yok
Daha Fazla Video Göster