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CHP'li İBB israfta zirve yaptı! Yandaşa kıyak vatandaşa ayak

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.09.2021 17:02
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi zarar üstüne zarar ediyor. Yandaş kıyağının tavan yaptığı İBB'de, İmamoğlu eliyle yandaşlar önemli görevlere getirildi. erilen görevlerin yanısıra İBB iştiraklerinin genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile yönetim kurulu üyelerine sağlan mali menfaatler de büyük oranda artış gösterdi. İşte BELBİM, İSPARK ve Hamidiye A.Ş iştiraklerinin yöneticilerine sağlanan menfaatler ve İBB'nin yaptığı israf...
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